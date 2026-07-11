Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ 11 июля: ВСУ уничтожили почти 1500 оккупантов и 74 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали почти 1500 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери армии РФ на 1599-е сутки полномасштабной войны превышают 1,41 млн человек.
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Потери РФ на 11 июля: что известно
- личного состава – около 1 417 770 (+1 490) человек,
- танков – 12 116 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 24 922 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 45 754 (+74) ед.
- реактивных систем залпового огня – 1 924 (+1) ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 485 (+4) ед.
- самолетов – 437 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 868 (+3) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 401 925 (+1 294) ед.
- крылатых ракет – 4 887 ед.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 118 610 (+361) ед.
- специальной техники – 4 402 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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