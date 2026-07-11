За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте ликвидировали почти 1500 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери армии РФ на 1599-е сутки полномасштабной войны превышают 1,41 млн человек.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 11 июля: что известно

  • личного состава – около 1 417 770 (+1 490) человек,
  • танков – 12 116 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 922 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 45 754 (+74) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 1 924 (+1) ед.
  • средств противовоздушной обороны – 1 485 (+4) ед.
  • самолетов – 437 ед.,
  • вертолетов – 353 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 868 (+3) ед.
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 401 925 (+1 294) ед.
  • крылатых ракет – 4 887 ед.,
  • кораблей и катеров – 33 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 118 610 (+361) ед.
  • специальной техники – 4 402 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 11 июля 2026 – ситуация на фронте
війна в Україні

Источник: Генштаб ЗСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.