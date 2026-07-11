За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 261 боевое столкновение. Враг нанес 105 авиационных ударов, сбросив 291 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 7360 дронов-камикадзе и осуществил 2822 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2026

Ситуация в Украине на 11 июля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки оккупанты сбросили пять управляемых авиабомб, совершили 47 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Казачья Лопань и в сторону населенных пунктов Нововасиловка, Белый Колодец, Избицкое, Зарубинка.

Сейчас смотрят

На Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Лиманском направлении противник 23 раза штурмовал в районах населенных пунктов Дробышево, Редкодуб и в сторону населенных пунктов Красный Став, Боровая, Лиман, Озерное, Диброва, Ставки.

На Славянском направлении противник штурмовал 29 раз в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Николаевка и в районах Резниковки и Закотного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районах населенного пункта Федоровка Вторая и в сторону Васютинского, Никоновровки, Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка, Русин Яр.

На Покровском направлении ВСУ остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новониколаевка, Новоалександровка, Гришино, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Новое Шахово, Матяшево.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 18 атак в сторону населенных пунктов Елена Константиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Святопетровка, Косовцево, Воздвижовка, Гуляйпольское, Квиткового, Верхняя Терса и в районе Доброполья.

На Ореховском направлении враг однажды штурмовал позиции наших защитников в сторону населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Потери РФ на 11 июля: что известно

личного состава – около 1 417 770 (+1 490) человек,

танков – 12 116 (+8) ед.

боевых бронированных машин – 24 922 (+10) ед.

артиллерийских систем – 45 754 (+74) ед.

реактивных систем залпового огня – 1 924 (+1) ед.

средств противовоздушной обороны – 1 485 (+4) ед.

самолетов – 437 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 868 (+3) ед.

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 401 925 (+1 294) ед.

крылатых ракет – 4 887 ед.,

кораблей и катеров – 33 ед.,

подлодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 118 610 (+361) ед.

специальной техники – 4 402 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.