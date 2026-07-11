Дожди, грозы и до +30°С: прогноз погоды в Украине на выходные и следующую неделю
- В Украине 11-15 июля ожидается переменная погода с кратковременными дождями и грозами.
- Прохладнее всего будет на западе страны, а самые высокие температуры прогнозируются на юге и востоке.
- В период 16-20 июля погода преимущественно без осадков, а температура повысится до 24-30° днем.
В Украине на выходных и на следующей неделе погода будет переменчивой — местами пройдут дожди разной интенсивности от небольших до умеренных, также ожидаются грозы.
В течение ближайших дней температурный фон на территории нашей страны будет разным — на западе страны будут фиксироваться самые низкие значения, тогда как на юге и востоке страны они будут самыми высокими. Кроме того, температурные показатели будут постепенно повышаться.
Об этом Фактам ICTV сообщила синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
Прогноз погоды в Украине на 11 и 12 июля.
В субботу, 11 июля, в Украине будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди (ночью в Украине, днем на Закарпатье, юге и юго-востоке местами), днем местами грозы.
Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, в центральных областях до 25°. На юге и востоке страны ночью 13-18°, днем 23-28°.
Ветер юго-западный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.
— Ветряные потоки в последующие дни будут двигаться, они будут постепенно менять свое направление движения с юго-западного на северо-западное, а скорость ветра будет в пределах 50 метров в секунду, — сообщает синоптик.
В воскресенье, 12 июля, будет переменная облачность. Местами (днем в западных и северных областях повсюду) кратковременные дожди с грозами.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается 13-18°, днем 23-28°.
Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве на выходных будет сохраняться переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура днем не будет превышать 24°, а ночью будет в пределах 12-14°.
Прогноз погоды в Украине на 13 июля
По всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Ночью местами, днем повсюду ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве в понедельник, 13 июля, также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.
Прогноз погоды в Украине на 14-15 июля
Местами в Украине в эти дни пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Тольконочью 15 июля будет без осадков.
— Если более подробно говорить о погоде в эти дни, то поскольку будет удерживаться поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурные показатели будут также повышаться постепенно, — добавляет Иван Семилит.
Температура ночью — 13-18°, днем — 22-27°.
В столице 14 июля температура ночью будет 16-18°, днем 25-27°.
Консультативный прогноз на 16-20 июля
Преимущественно без осадков, только 16 июля в западных областях и юго-западной части, 20 июля на последнем западе страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами.
— И если смотреть в дальнейшем на тенденции, то в период 16-20 июля преимущественно будет уже погода без осадков, лишь 16 июля в западных областях и юго-западной части, 20 июля на крайнем западе страны мы ожидаем кратковременные дожди с грозами, — рассказывает синоптик.
В то же время, отмечает синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит, температурные показатели будут более приятными, чем сейчас — ночью 16-22°, днем 24-30°.
Погода в Одессе на 7 дней
В Одессе в ближайшие несколько дней будет преобладать погода без осадков, а температурные показатели повысятся до 25 градусов днем.
В понедельник, вторник и среду во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Это обусловлено атмосферным фронтом, который принесет новую порцию дождей. Осадки будут кратковременными, но с грозами.
Показатели термометра в Одессе пойдут вверх – ожидается в среднем до 27°. И в целом тенденция повышения температуры будет удерживаться, а дождить будет время от времени.