В Украине на выходных и на следующей неделе погода будет переменчивой — местами пройдут дожди разной интенсивности от небольших до умеренных, также ожидаются грозы.

В течение ближайших дней температурный фон на территории нашей страны будет разным — на западе страны будут фиксироваться самые низкие значения, тогда как на юге и востоке страны они будут самыми высокими. Кроме того, температурные показатели будут постепенно повышаться.

Об этом Фактам ICTV сообщила синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

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Прогноз погоды в Украине на 11 и 12 июля.

В субботу, 11 июля, в Украине будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди (ночью в Украине, днем ​​на Закарпатье, юге и юго-востоке местами), днем ​​местами грозы.

Температура ночью 9-14°, днем ​​17-22°, в центральных областях до 25°. На юге и востоке страны ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Ветер юго-западный, на западе страны северо-западный, 5-10 м/с.

— Ветряные потоки в последующие дни будут двигаться, они будут постепенно менять свое направление движения с юго-западного на северо-западное, а скорость ветра будет в пределах 50 метров в секунду, — сообщает синоптик.

В воскресенье, 12 июля, будет переменная облачность. Местами (днем в западных и северных областях повсюду) кратковременные дожди с грозами.

Температура ночью 9-14°, днем ​​20-25°. На юге и юго-востоке страны ночью ожидается 13-18°, днем ​​23-28°.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве на выходных будет сохраняться переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Температура днем ​​не будет превышать 24°, а ночью будет в пределах 12-14°.

Прогноз погоды в Украине на 13 июля

По всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Ночью местами, днем ​​повсюду ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью 11-16°, днем ​​20-25°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник, 13 июля, также облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 14-16°, днем ​​22-24°.

Прогноз погоды в Украине на 14-15 июля

Местами в Украине в эти дни пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы. Тольконочью 15 июля будет без осадков.

— Если более подробно говорить о погоде в эти дни, то поскольку будет удерживаться поле пониженного атмосферного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурные показатели будут также повышаться постепенно, — добавляет Иван Семилит.

Температура ночью — 13-18°, днем — ​​22-27°.

В столице 14 июля температура ночью будет 16-18°, днем ​​25-27°.

Консультативный прогноз на 16-20 июля

Преимущественно без осадков, только 16 июля в западных областях и юго-западной части, 20 июля на последнем западе страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

— И если смотреть в дальнейшем на тенденции, то в период 16-20 июля преимущественно будет уже погода без осадков, лишь 16 июля в западных областях и юго-западной части, 20 июля на крайнем западе страны мы ожидаем кратковременные дожди с грозами, — рассказывает синоптик.

В то же время, отмечает синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит, температурные показатели будут более приятными, чем сейчас — ночью 16-22°, днем ​​24-30°.

Погода в Одессе на 7 дней

В Одессе в ближайшие несколько дней будет преобладать погода без осадков, а температурные показатели повысятся до 25 градусов днем.

В понедельник, вторник и среду во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Это обусловлено атмосферным фронтом, который принесет новую порцию дождей. Осадки будут кратковременными, но с грозами.

Показатели термометра в Одессе пойдут вверх – ожидается в среднем до 27°. И в целом тенденция повышения температуры будет удерживаться, а дождить будет время от времени.

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