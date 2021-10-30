Саммит G20 в Риме: активисты пытались сорвать встречу лидеров

В Риме начался саммит лидеров G20. Местные активисты пытались сорвать встречу в Риме, на которой должны обсудить вопросы климата, здравоохранения и стабильного развития.

Сотни протестующих собрались на площади Пьяццале Остиенсе. Колонна людей, состоящая из активистов по борьбе с изменением климата и граждан, которые потеряли работу в результате глобализации, начала маршировать недалеко от места проведения встречи.

Во время саммита G20 планируют обсудить ряд важных вопросов, в частности, климат, сферу здравоохранения и стабильное развитие.

Среди стран G20 — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Корея, Южная Африка, Япония.

Представители Японии, Мексики, Саудовской Аравии не будут принимать участие в этой встрече. В то же время главы Китая и России смогут следить за дискуссией по видеосвязи.

Саммит стал первой личной встречей представителей G20 за последние два года. На повестке — обсуждение пандемии коронавируса, восстановления мировой экономики, сбоя поставок, затронувших ключевые сферы промышленности во всем мире.