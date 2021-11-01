Президент Молдовы Майя Санду подтвердила поддержку Украины своим участием в Крымской платформе. В то же время глава Молдовы отказалась от участия в последних саммитах СНГ и ЕАЭС.

Санду подчеркнула, что позиция Молдовы в отношении Украины осталась неизменной.

— Мое присутствие на Крымской платформе – это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украина. Наша позиция здесь не изменилась: мы уважаем территориальную целостность Украины, и это взаимно, – сказала Санду.

Она рассказала, что на саммите СНГ от Молдовы присутствовала премьер-министр страны Наталья Гаврилица, поскольку обсуждавшиеся там темы являются прерогативой правительства.

— Для нас важен прагматический диалог в этом формате (СНГ, – Ред.), что у нас открыта внешняя политика и что нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ. Почему она участвовала? Потому что у правительства самые большие прерогативы в торгово-экономических отношениях. Здесь у правительства больше прав, чем у меня, — сказала Санду.

Ранее в России возмутились участием Майи Санду в Крымской платформе. Глава российского Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу 21 октября сказала, что Россия “учтет” участие президента Молдовы в саммите Крымской платформы при выстраивании отношений между странами.

Форум Крымская платформа прошел 23 августа 2021 года в Киеве. В нем приняли участие правительственные делегации 45 стран: США, всех членов ЕС, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады и Исландии. Среди них — девять президентов, четыре премьер-министра, 14 глав МИД, а также другие политики и послы.

Украинские власти рассчитывают, что Крымская платформа станет постоянной площадкой, которая поможет со временем вернуть временно оккупированный Крым.