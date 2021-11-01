В Польше задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов из Ирана

В Польше задержали гражданина Украины, который перевозил 11 нелегальных мигрантов из Ирана. 24-летнего мужчину арестовали на два месяца.

По данным иностранных СМИ, он также понесет ответственность за вождение за вождение автомобиля Porsche без соответствующего разрешения и превышение количества пассажиров в транспортном средстве.

Украинца задержали в городе Бельск-Подляски, расположенного недалеко от границы Беларуси. Полиция остановила машину для проверки регистрационных номеров авто, за рулем которого находился 24-летний гражданин Украины.

Машину отправили на автостоянку. По данным полиции, у мужчины не было водительских прав. По словам украинца, он одолжил автомобиль у друга. По решению суда, гражданина Украины арестовали сроком на два месяца.

За последнее время на польско-белорусской границе сотрудники полиции задержали 209 человек, который способствовали незаконному пересечению территории страны. По данным СМИ, в результате этого перевезли более 900 людей.

Источник: Polsat News