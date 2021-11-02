Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Остановить миграцию талантливых украинцев: в Украине появятся Центры креативной экономики

Остановить миграцию талантливых украинцев: в Украине появятся Центры креативной экономики

Последние несколько десятков лет в Украине активно обсуждают проблему миграции наших специалистов. Молодые украинцы не видят достаточно возможностей для развития дома, уезжают в другие страны и работают на чужую экономику.

Ситуацию может изменить активное создание инновационных парков по стране. Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Во время рабочего визита в Харьков он посетил первый инновационный парк Восточной Украины UNIT.Kharkiv.

— Инновационный парк UNIT.Kharkiv объединяет представителей IT-компаний и предпринимателей под одной крышей. Внутри таких экосистем можно не только успешно создавать, но и развивать производства. А это – залог роста экономики страны,– поделился впечатлениями министр.

Сейчас в UNIT.Kharkiv не только офисы, но и самый большой в городе коворкинг, образовательный центр, акселератор.

Остановить миграцию талантливых украинцев: в Украине появятся Центры креативной экономики

В парке работают более 500 людей, 25 компаний. Алексей Чернышов подчеркнул, что в современных инновационных пространствах, таких так UNIT.Kharkiv и UNIT.Сity, формируется новый дух украинского предпринимательства.

Такие экосистемы повышают нашу конкурентоспособность на глобальных рынках, стимулируют создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций со всего мира в Украину.

Государство намерено взять пример с харьковского и киевского инновационных парков. Министр анонсировал, что в Кривом Роге появится пилотный проект первого Центра креативной экономики с коворкингом и микропроизводствами.

В планах такие же центры построить во Львове, Виннице, Краматорске.

Читайте
Как UNIT.City помогает развиваться резидентам - рассказ основателя парка Василия Хмельницкого

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка