В Афганистане боевики напали на крупнейший военный госпиталь страны

По меньшей мере, 25 человек погибли и более 50 получили ранения во время нападения боевиков на крупнейший военный госпиталь Афганистана после двух мощных взрывов в центре Кабула.

Как сообщил спикер Талибана Забихулла Муджахид, члены, вероятно, террористической группировки Исламское государство атаковали госпиталь Сардар Мохаммада Дауда Хана на 400 коек.

Спецподразделение радикального движения Талибан, сброшенное вертолетом, не позволило нападающим попасть в саму больницу, и все они были убиты у входа или во дворе.

Ранее другой представитель сообщил, что один из нападавших был схвачен.

По словам представителей талибов, среди погибших был Мавлави Хамдулла Мухлис — глава кабульского военного корпуса и один из первых высокопоставленных командиров талибов, вошедших в брошенный президентский дворец после падения Кабула.

Свидетели сказали, что по крайней мере два вертолета пролетели над этим районом во время штурма. Это один из первых случаев, когда талибы использовали самолет, захваченный у правительства во время военной операции.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, но операция была типичной для сложных атак, организованных ИГИЛом. Нападение последовало за рядом взрывов, совершенных группировкой, которая стала наибольшей угрозой контроля талибов в Афганистане.