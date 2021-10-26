Покинуть Афганистан хотят около 130 украинцев — Кулеба

Сейчас из Афганистана в Украину хотят выехать около 130 наших граждан. Такую цифру озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские власти прорабатывают безопасные пути их возвращения. Кроме того, министр добавил, что за месяц более 30 украинцев самостоятельно покинули Афганистан.

– Сейчас около 130 хотят вернуться. Прорабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали, – написал Кулеба в Twitter.

Украина и другие страны начали массово эвакуировать своих граждан из Афганистана летом этого года, когда власть там захватило радикальное движение Талибан.

В целом Украина перевезла 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных пассажиров.

Над планированием операции по эвакуации и ее воплощением работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Из-за сложной ситуации в Афганистане количество просителей убежища в Европейском Союзе увеличилось на 40%. По информации Европейского бюро, в августе 2021 года было зарегистрировано 56 тыс. заявлений.

Бюро активно сотрудничает с Еврокомиссией и учреждениями стран-членов ЕС, чтобы решить этот вопрос, в частности, за счет увеличения возможности приема беженцев на Балканах.