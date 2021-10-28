Украина может получить право голоса при сертификации Северного потока-2

Несколько дней назад НАК Нафтогаз и Оператор ГТС Украины подали заявки для участия в сертификации оператора российского газопровода Северный поток-2. В Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство Германии) заявили, что Украина может получить совещательный голос.

Там уточнили, что заявки могут рассматриваться в течение месяца.

– Заявки находятся на рассмотрении. Приглашенные стороны имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности, право высказать свое мнение, – так ответили на запрос в Bundesnetzagentur.

18 октября глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Украина подала заявку на участие в сертификации оператора российского газопровода Северный поток-2.

Если немецкий регулятор ее примет, это обяжет формально учитывать позицию Украины и аргументы Нафтогаза.

Соответствующие заявки подавали польская государственная энергетическая компания PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Bundesnetzagentur уже допустил их в процедуре.