В ряде городов Польши снова прошли массовые акции протеста из-за смерти 30-летней беременной женщины в результате септического шока. Ее гибель активизировала дискуссию о либерализации законодательства относительно абортов.

Женщина по имени Изабелла скончалась на 22-й неделе беременности в сентябре в больнице города Пщина, что на юге Польши. У нее преждевременно отошли околоплодные воды. К тому моменту у плода уже были диагностированы пороки развития.

Находясь в больнице, Изабелла переписывалась с матерью и сообщала, что врачи заняли выжидательную позицию и воздерживаются от аборта до смерти плода из-за требований законодательства.

Семья погибшей обвинила врачей в том, что они слишком долго затягивали прерывание беременности, что повлекло смерть молодой женщины. Как сообщил в комментарии польским СМИ представитель семьи, врачи медлили с решением из-за жесткого польского законодательства относительно абортов. У умершей остались ребенок и муж.

В субботу, 6 ноября, тысячи людей вышли на улицы десятков польских городов в память о погибшей Изабелле и с требованием пересмотреть законодательные нормы.

Акции проходили под лозунгом: Больше ни одной. Один из самых массовых протестов прошел в Варшаве. Там тысячи человек сначала собрались под зданием Конституционного суда, который ввел почти полный запрет абортов в Польше, после чего отправились под здание Министерства здравоохранения.

Rusza milczący Marsz dla Izy pod hasłem „Ani jednej więcej”. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego w kierunku Ministerstwa Zdrowia.

Tysiące osób, ściagają kolejni.

Dziś protesty w 65 miastach po śmierci 30-łatki z Pszczyny. @RMF24pl pic.twitter.com/b8nqt8dIV4 — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Люди принесли фотографии умершей, скандировали: Ни одной больше. Кроме того, они несли плакаты с лозунгами: Она могла жить, Ее сердце все еще билось, Права женщины – это права человека, У вас кровь на руках.

Протестующие потребовали от власти смягчить законодательство относительно абортов. Они почтили память умершей Изабеллы минутой молчания. Многие принесли зажженные лампадки.

Marsz dla Izy już na Placu Zamkowym, tu na chwilę postój, zaraz zapłoną znicze i latarki, a później protest ruszy dalej przed gmach @MZ_GOV_PL @RMF24pl pic.twitter.com/sjEo5RZgct — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Minuta ciszy i światełko pamięci dla Pani Izy z Pszczyny na Placu Zamkowym w Warszawie @RMF24pl pic.twitter.com/zUgfRf22Xr — Maciej Sztykiel (@emeszz) November 6, 2021

Среди демонстрантов присутствовал бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши, а ныне лидер оппозиционной партии Гражданская платформа Дональд Туск.

The “Sound of Silence” played as thousands protested in Warsaw this evening against Poland’s abortion law following the death of a pregnant woman in hospital pic.twitter.com/VTpqmrGmxq — Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) November 6, 2021

Подобные акции прошли и в десятках других городов Польши (по данным СМИ, почти в 80): в частности, в Гданьске, Лодзе, Вроцлаве, Познани и других.

После смерти беременной женщины в больнице, где она находилась, были отстранены несколько врачей, начато расследование.

В то же время власти Польши отвергают обвинения, что смерть наступила из-за законодательных ограничений по поводу абортов.

Что известно об усилении польского законодательства по абортам?

22 октября 2021 года Конституционный суд Польши усилил и без того строгое законодательство в сфере абортов.

До того, согласно закону от 1993 года, прерывать беременность разрешалось в трех случаях: в случае изнасилования или инцеста; если беременность и роды угрожают жизни или здоровью женщины; при необратимых патологиях развития плода.

Последний пункт польский суд признал неконституционным. Это исключило возможность прерывания беременности в случае серьезных пороков плода.

Из-за такого решения Конституционного суда по Польше прокатилась волна антиправительственных протестов.

Жесткие ограничения по поводу абортов поддерживает польская правящая партия Право и справедливость (ПиС).

Источник: RMF24, Deutsche Welle, TVN24