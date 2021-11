В ряде городов Польши снова прошли массовые акции протеста из-за смерти 30-летней беременной женщины в результате септического шока. Ее гибель активизировала дискуссию о либерализации законодательства относительно абортов.

Женщина по имени Изабелла скончалась на 22-й неделе беременности в сентябре в больнице города Пщина, что на юге Польши. У нее преждевременно отошли околоплодные воды. К тому моменту у плода уже были диагностированы пороки развития.

Находясь в больнице, Изабелла переписывалась с матерью и сообщала, что врачи заняли выжидательную позицию и воздерживаются от аборта до смерти плода из-за требований законодательства.

Семья погибшей обвинила врачей в том, что они слишком долго затягивали прерывание беременности, что повлекло смерть молодой женщины. Как сообщил в комментарии польским СМИ представитель семьи, врачи медлили с решением из-за жесткого польского законодательства относительно абортов. У умершей остались ребенок и муж.

В субботу, 6 ноября, тысячи людей вышли на улицы десятков польских городов в память о погибшей Изабелле и с требованием пересмотреть законодательные нормы.

Акции проходили под лозунгом: Больше ни одной. Один из самых массовых протестов прошел в Варшаве. Там тысячи человек сначала собрались под зданием Конституционного суда, который ввел почти полный запрет абортов в Польше, после чего отправились под здание Министерства здравоохранения.

Люди принесли фотографии умершей, скандировали: Ни одной больше. Кроме того, они несли плакаты с лозунгами: Она могла жить, Ее сердце все еще билось, Права женщины – это права человека, У вас кровь на руках.

Протестующие потребовали от власти смягчить законодательство относительно абортов. Они почтили память умершей Изабеллы минутой молчания. Многие принесли зажженные лампадки.

Среди демонстрантов присутствовал бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши, а ныне лидер оппозиционной партии Гражданская платформа Дональд Туск.

The “Sound of Silence” played as thousands protested in Warsaw this evening against Poland’s abortion law following the death of a pregnant woman in hospital pic.twitter.com/VTpqmrGmxq

— Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) November 6, 2021