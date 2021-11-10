Польша закроет границу с Беларусью, если та не прекратит обострять миграционный кризис на границе стран. Об этом сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер.

– Дальнейшие сценарии учитывают полное закрытие границы с Беларусью. Мы направляем информацию белорусским властям о том, что такая угроза существует, если они не прекратят свою деятельность, – сообщил пресс-секретарь.

По его словам, в Беларуси на это заявление пока не ответили.

Петр Мюллер отмечает, что правительство Польши не исключает, что офицеры белорусских служб могут передать оружие одному, двум или трем людям, которые сейчас находятся на границе. Его использование углубит кризис на польско-белорусской границе.

– Тогда, конечно, белорусские власти скажут, что не имеют к этому никакого отношения, – предполагает Мюллер.

Такое поведение спикер правительства называет типичным проявлением гибридной войны.

Также Петр Мюллер анонсировал, что польские власти будут требовать санкций против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь, в частности потребует и запрета на полеты в пределах ЕС.

Не исключил спикер и возможности активизации статьи 4 договора НАТО, предусматривающей консультации в случае угрозы одному из союзников.

Формализация такого типа действий, говорит он, станет следующим шагом.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября.

В этот день несколько сотен мигрантов, преимущественно с Ближнего Востока, в сопровождении белорусских силовиков двинулись к границе с Польшей и попытались прорвать ее силой.

Войска территориальной обороны Польши стянули к границе более 12 тыс. солдат.

Всего в течение последних суток зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы. Правоохранители задержали девять человек. Все они – преимущественно граждане Ливана.

9 ноября в Минобороны США заявили, что не получали запросов с просьбой о военной поддержке из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство разделяет позицию Госдепартамента и осуждает то, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко эксплуатирует уязвимых людей для достижения политической цели.

Источник: wnp.pl

Фото: Piotr Müller