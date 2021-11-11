Лукашенко грозится перекрыть транзит газа в ЕС в ответ на новые санкции

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на планы Евросоюза ввести пятый пакет санкций заявил, что не остановится ни перед чем, “защищая свой суверенитет и независимость”.

На совещании с руководством Совмина он напомнил, что через Беларусь идет транснациональный газопровод Ямал — Европа, и пригрозил, что они могут перекрыть газ, если ЕС закроет границу.

– Закроют — пускай закрывают. Но МИД должно предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад, – сказал Лукашенко.

Накануне верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время ЕС может ввести новый пакет санкций против Беларуси. Причина – миграционный кризис на границе с Польшей.

Чиновник объяснил, что Евросоюз применит пятый пакет санкций за циничное использование мигрантов для гибридной атаки на границах ЕС, преступления и репрессии режима Александра Лукашенко против собственного народа.

Источник: БЕЛТА