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Лукашенко грозится перекрыть транзит газа в ЕС в ответ на новые санкции

Валентина Летяк редактор ленты
Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на планы Евросоюза ввести пятый пакет санкций заявил, что не остановится ни перед чем, “защищая свой суверенитет и независимость”.

На совещании с руководством Совмина он напомнил, что через Беларусь идет транснациональный газопровод Ямал — Европа, и пригрозил, что они могут перекрыть газ, если ЕС закроет границу.

– Закроют — пускай закрывают. Но МИД должно предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад, – сказал Лукашенко.

Накануне верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время ЕС может ввести новый пакет санкций против Беларуси. Причина – миграционный кризис на границе с Польшей.

Чиновник объяснил, что Евросоюз применит пятый пакет санкций за циничное использование мигрантов для гибридной атаки на границах ЕС, преступления и репрессии режима Александра Лукашенко против собственного народа.

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Источник: БЕЛТА

Фото: Getty Images

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