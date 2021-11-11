Европейский Союз в ближайшее время может ввести новый пакет санкций против Беларуси из-за ситуации на границе с Польшей. ЕС должен учесть объем действующих ограничительных мер и расширить их.

Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на пленарном заседании.

По его словам, Евросоюз применит пятый пакет санкций за циничное использование мигрантов для гибридной атаки на границах ЕС, преступления и репрессии режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко против собственного народа.

— Это свидетельствует о цинизме белорусского режима, который, разжигая кризис на внешних границах ЕС, пытается отвлечь внимание от ситуации в стране, где продолжаются, даже усиливаются, жестокие репрессии и нарушения прав человека, — отметил Боррель.

Боррель убежден, что организованная инструментализация людей белорусским режимом в политических целях приобрела новое тревожное измерение за последние дни.

Он отметил, что группы мигрантов сопровождают вооруженные белорусские силовики до границ стран-членов ЕС с целью принудительного въезда.

Боррель подчеркнул, что ситуация на границах не должна отвлекать ЕС от того, что стоит за эскалацией. Режим в Беларуси системно заставляет умолкнуть все независимые голоса в стране (медиа, правозащитников и представителей гражданского общества).

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Источник: Совет ЕС