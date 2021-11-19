10 пострадавших: на военной базе в Канаде произошел взрыв

На острове Ванкувер канадской провинции Британская Колумбия произошел взрыв на военной базе. В результате инцидента в городе Комокс получили травмы 10 человек, один человек сильно пострадал и его доставили в больницу на вертолете.

Взрыв на Ванкувере произошел около 9.00 по местному времени в неиспользуемом здании военной казармы. Причину взрыва военные пока не сообщают.

Известно, что в здании, где произошел взрыв, проводились ремонтные работы. Оно сильно повредилось.

– Сегодня около 9.00 в одном из наших жилых домов, которые сейчас ремонтируются, произошел взрыв. Сейчас мы сосредотачиваемся на оказании помощи раненым, – рассказал подполковник Майк Джульетт.

Шестерым пострадавшим оказали помощь в медицинской части военной базы, а еще троих отвезли в больницу кареты скорой.

В результате взрыва на военной базе ни самолеты, ни аэродромные сооружения не повредились.

Недавно мощный взрыв произошел в столице Сьерра-Леоне Фритауни. На перекрестке вблизи супермаркета бензовоз столкнулся с другим транспортным средством.

В результате взрыва по меньшей мере 84 человека погибли, около 100 человек с травмами доставлены в местные больницы.

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