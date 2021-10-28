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Тетяна Забожко |

Вблизи Харькова взорвалась автозаправка

28 октября в 04.31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Рай-Еленовка Харьковского района взорвалась автозаправка.

Жертв и пострадавших нет.

Чрезвычайная ситуация произошла из-за разгерметизации подземной емкости с газом объемом 18 куб. м.

После взрыва произошло возгорание. Огонь перекинулся и на два грузовика, стоявшие на автозаправке.

Пожар, охвативший площадь 250 кв. м, полтора часа тушили 40 человек с помощью девяти машин ГСЧС.

Как сообщают спасатели, угрозы распространения огня на другие объекты АЗС нет.

Фото: ГСЧС

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