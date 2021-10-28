Вблизи Харькова взорвалась автозаправка
28 октября в 04.31 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский вблизи села Рай-Еленовка Харьковского района взорвалась автозаправка.
Жертв и пострадавших нет.
Чрезвычайная ситуация произошла из-за разгерметизации подземной емкости с газом объемом 18 куб. м.
После взрыва произошло возгорание. Огонь перекинулся и на два грузовика, стоявшие на автозаправке.
Пожар, охвативший площадь 250 кв. м, полтора часа тушили 40 человек с помощью девяти машин ГСЧС.
Как сообщают спасатели, угрозы распространения огня на другие объекты АЗС нет.
Фото: ГСЧС
2021-10-28
Теги: Взрыв, вибух газу, ДСНС, Новини Харкова, Пожар, Харьков