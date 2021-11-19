Президент Болгарии Румен Радев назвал временно оккупированный Крым “территорией России”. Об этом он заявил в прямом эфире на телеканале BNT во время дебатов со своим главным соперником на выборах президента Анастасом Герджиковым.

Сначала Герджиков назвал Крым территорией Украины независимо от того, какой флаг над ним развивается.

— Неважно, какой флаг над ней развивается, потому что каждый раз, когда страна аннексирует территорию, она поднимает там свой флаг, — подчеркнул он.

Он добавил, что санкции против России нельзя отменять, пока не будет решено дело Крыма и вопросы прав человека в РФ.

В свою очередь Радев, комментируя вопрос о временной оккупации Крыма, сказал, что “Крым сейчас российский”. Он добавил, что санкции против РФ – “неэффективны”, а его стране “необходима прагматичная политика в отношении Москвы”.

Это были единственные дебаты между кандидатами в президенты Руменом Радевым и Анастасом Герджиковым. Второй тур состоится в воскресенье, 21 ноября.

В первом туре президентских выборов Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%.

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Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 19 ноября, вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева, которому заявили о некорректности и недопустимости высказываний Радева в отношении Крыма.

— Слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что ожидают опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его заявления.