ЕС решительно осудил испытание противоспутникового оружия Россией

Европейский Союз выразил решительное осуждение из-за испытания Российской Федерацией космического оружия, в ходе которого был уничтожен советский спутник Космос-1408.

Такие действия в ЕС расценили как акт безответственного поведения в космическом пространстве, сообщает пресс-служба Евросовета.

Там отметили, что Россия нарушает принципы, отраженные в Руководстве ООН по предупреждению образования космического мусора, тем самым ставя под угрозу свободный доступ и использование космоса для всех государств мира.

Кроме того, в Евросовете добавили, что разработка противоспутникового оружия противоречит позиции самой же РФ, которую она поддержала в докладе Генерального секретаря ООН об ответственном поведении в космосе.

Европейские чиновники подчеркнули, что подобные испытания могут спровоцировать ухудшение отношений между космическими державами и, как следствие, привести к катастрофе.

ЕС призвал все страны, включая РФ, отказаться от разработки и испытания подобных видов вооружения, тем самым внести свой вклад в усилия ООН по разработке принципов ответственного поведения в космосе.

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Напомним, министерство обороны России ранее подтвердило проведение испытаний по уничтожению спутника. При этом в Москве заявили, что полученные фрагменты якобы не представляют угрозы космической деятельности.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Кремль заранее не предупредил Белый Дом об испытаниях, и назвал действия РФ безответственными.

Позже еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон также раскритиковал Москву за уничтожение неработающего спутника.

Он выразил обеспокоенность тем фактом, что образовавшийся космический мусор может нанести серьезный ущерб инфраструктуре ЕС, а также для астронавтов, которые работают на Международной космической станции.

По предварительным оценкам, в результате уничтожения Космоса-1408 образовалось не менее полутора тысяч крупных осколков и еще сотни тысяч более мелких частиц.