В ЕС возмущены из-за ракетного удара России по спутнику

Европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон раскритиковал Москву за уничтожение части неработающего спутника в ходе испытания российской ракеты.

Он подчеркнул, что образовавшиеся после действий России обломки несут опасность для инфраструктуры Евросоюза на орбите, а также для астронавтов, которые работают на Международной космической станции.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на днях сообщал, что испытание ракеты проводилось для уничтожения спутника советских времен Kosmos 1408.

После удара он разлетелся на 1500 кусков крупного мусора и сотни тысяч мелких осколков.

– Испытание представляет серьезную опасность для наших астронавтов, находящихся в настоящее время на Международной космической станции, и привело в действие чрезвычайные меры для их защиты, – подчеркнул Тьерри Бретон.

По данным Бретона, пока что не пострадал ни один из спутников ЕС, включая системы наблюдения за Землей Copernicus или службы геолокации Galileo.

Он подчеркнул, что это событие стало напоминанием о том, что космос должен стать полноценным аспектом европейской оборонной стратегии.

Ранее Министерство обороны России подтвердило проведение испытаний по уничтожению спутника.

При этом там заявили, что полученные фрагменты якобы не представляют угрозы космической деятельности.

Тем временем официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не предупреждала об испытании заранее, и назвал действия Москвы безответственным актом.

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Источник: Politico