Представители НАТО выразили обеспокоенность относительно стягивания войск Российской Федерации к границам Украины. Генеральный секретарь Североатлантического альянса призвал РФ прекратить эскалацию.

Об этом Йенс Столтенберг заявил после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, страны НАТО будут продолжать солидарно оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Генсек отметил, что главы Министерств иностранных дел государств-членов Североатлантического альянса приедут в Ригу для обсуждения единства НАТО в непростой период.

По его мнению, Организация Североатлантического договора должна продемонстрировать способность к совместному сотрудничеству, поэтому главы учреждений соберутся на совместную встречу.

Ситуация в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне миграционного кризиса на границе Польши отметил, что Беларусь цинично использует невинных людей, чтобы оказывать давление на соседние страны.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО подтверждает свою солидарность со всеми государствами, которые испытывают последствия от действий Беларуси.