В Ирак из Беларуси вернулись 617 иракцев, которые пытались нелегально попасть на территорию Европейского Союза. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Ирака Ахмед аль-Сахав.

Он отметил, что домой вернули преимущественно женщин и детей.

— Нашим приоритетом была эвакуация детей, женщин и пожилых людей. Наши дипломатические команды внимательно следят за оказанием гуманитарной поддержки и обеспечением добровольного возвращения, — добавил он.

Представитель МИД Ирака отметил, что страна планирует вернуть домой всех своих граждан, застрявших в Беларуси.

18 ноября Ирак сообщил о возвращении домой из Беларуси 430 своих граждан. Именно иракцы составляют значительную часть нелегалов, штурмовавших польско-белорусскую границу.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси резко обострилась 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались прорвать границу. Поэтому в Польше заявили о полной боевой готовности на границе.

25 ноября беженцы устроили стихийный митинг в транспортно-логистическом центре. Они держали плакаты с просьбами пропустить их в ЕС, отмечая, что в Курдистане их убьют.

Источник: Iraqi News Agency