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Миграционный кризис: ЕС утвердил пятый пакет санкций против Беларуси

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Лукашенко

Послы Европейского Союза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси.

Соответствующие меры вступят в силу в четверг, 2 ноября.

В этот раз в санкционном списке оказались 17 физических лиц и 11 организаций. Перечень и фамилии будут представлены позже.

Кроме того, в Евросоюзе уже разрабатывают шестой пакет, который, вероятно, будет утвержден в первые два месяца 2022 года.

Напомним, 15 ноября министры иностранных дел государств-членов ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси.

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Такие меры были приняты из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Между тем, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заверил мировое сообщество в том, что беженцы, пытающиеся совершить прорыв на границе с Польшей, якобы не представляют ни для кого угрозы.

Источник: Twitter Рикарда Джозвяка

Фото: Dreamstime

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