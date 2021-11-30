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Беларусь и РФ готовятся к совместным военным учениям у украинской границы

Анастасія Мазур

Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям, которые пройдут вблизи украинской границы.

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. И это после громкого заявления самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко о поддержке России в случае эскалации на Донбассе.

Сроки военных учений не называются. Однако в Беларуси уже объявили, что это будут учения “по прикрытию южных границ” (то есть они будут проходить вблизи границ с Украиной).

Пока все войска находятся в пунктах постоянной дислокации, а с 1 декабря начнут активно заниматься боевой подготовкой.

Между тем представитель американского Министерства обороны Джон Кирби констатировал: количество российских военных вблизи украинских границ продолжает расти. Однако каждый шаг в направлении эскалации будет иметь для России серьезные последствия.

Между тем, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил данные, что у границ нашего государства находятся по меньшей мере 115 тыс. российских военнослужащих. В военную группировку РФ также входят танки, артиллерия, воздушные и военно-морские силы.

Недавно Кулеба также сообщал, что Российская Федерация действительно рассматривает возможность военного вторжения на территорию Украины. В то же время, пока нет свидетельств, что такое решение в Кремле уже приняли.

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