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Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций против Беларуси

Юля Захарченко редактор ленты
Заголовок євросоюз

Главы Министерств иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали пятый пакет санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи глав МИД в Брюсселе в понедельник, 15 ноября.

По его словам, министры приняли политическое решение относительно нового пакета санкций против Беларуси. Он подчеркнул, что ни у кого из глав МИД не было сомнений относительно того, что понадобится введение шестого пакета ограничений.

Рау отметил, что в настоящее время еще продолжаются обсуждения относительно дополнительных санкций, в настоящее время вопрос остается открытым.

Встреча глав МИД стран ЕС

В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза, во время которого главы учреждений обсудили новые санкции против Беларуси.

Такое решение принято в ответ на миграционный кризис, спровоцированный действиями Беларуси на границе с Польшей. Недавно ситуация сильно усложнилась — мигранты применили слезоточивый газ в сторону польских пограничников.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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