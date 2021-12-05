В Бельгии вспыхнули беспорядки из-за новых ограничений

В воскресенье, 5 декабря, в Бельгии прошли акции протеста против ужесточения карантинных ограничений из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Тысячи жителей Брюсселя вышли на демонстрацию с плакатами к Европейскому кварталу, где находятся основные учреждения ЕС.

Среди демонстрантов были противники вакцинации, пожарные и медработники. Мирная манифестация переросла в столкновения с правоохранительными органами, когда протестующие добрались до полицейского блокпоста.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them “for their health”. pic.twitter.com/03CDZtDhJs — RedDeadOnWine???????????? (@RedDeadOnWine1) December 5, 2021

Протестующие жгли мусор и взрывали петарды, а правоохранители в ответ использовали водометы, слезоточивый газ и другие средства для разгона толпы.

Агрессивные настроения в Брюсселе возросли после того, как в пятницу глава бельгийского правительства Александр де Кро объявил об ужесточении ограничений. Дети на неделю раньше уйдут на каникулы и обязаны будут носить медицинские маски.

Brussels, today. Total chaos on the streets. Fights and violent protests. https://t.co/I9fen39LHB — Rot Q. (@RotQ2) December 5, 2021

В помещениях разрешено собираться максимум по 200 человек. Бары, рестораны и другие подобные заведения не будут работать после 23.00.

BREAKING: Police Deploying Water Cannons To Disperse Protestors In Brussels pic.twitter.com/Iud4fJBAZg — HeadlineHunter! ???? Alerts (@freehumanity911) December 5, 2021

Напомним, в начале ноября Бельгия ввела ограничения на въезд в страну. Украина была исключена из списка государств, граждане которых могут пересекать границу с туристической целью.

Бельгийские власти обещали пересмотреть свое решение сразу после того, как уровень заболеваемости коронавирусом в стране пойдет на спад.

Между тем 26 ноября в Бельгии уже был зафиксирован первый случай заражения штаммом Омикрон. Инфицированный завез новый вариант коронавируса в страну, когда возвращался из Египта через Турцию.