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Факты / Мир / Мировые новости

В Бельгии вспыхнули беспорядки из-за новых ограничений

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Протести у Брюселі

В воскресенье, 5 декабря, в Бельгии прошли акции протеста против ужесточения карантинных ограничений из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Тысячи жителей Брюсселя вышли на демонстрацию с плакатами к Европейскому кварталу, где находятся основные учреждения ЕС.

Среди демонстрантов были противники вакцинации, пожарные и медработники. Мирная манифестация переросла в столкновения с правоохранительными органами, когда протестующие добрались до полицейского блокпоста.

Протестующие жгли мусор и взрывали петарды, а правоохранители в ответ использовали водометы, слезоточивый газ и другие средства для разгона толпы.

Агрессивные настроения в Брюсселе возросли после того, как в пятницу глава бельгийского правительства Александр де Кро объявил об ужесточении ограничений. Дети на неделю раньше уйдут на каникулы и обязаны будут носить медицинские маски.

В помещениях разрешено собираться максимум по 200 человек. Бары, рестораны и другие подобные заведения не будут работать после 23.00.

Напомним, в начале ноября Бельгия ввела ограничения на въезд в страну. Украина была исключена из списка государств, граждане которых могут пересекать границу с туристической целью.

Бельгийские власти обещали пересмотреть свое решение сразу после того, как уровень заболеваемости коронавирусом в стране пойдет на спад.

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Между тем 26 ноября в Бельгии уже был зафиксирован первый случай заражения штаммом Омикрон. Инфицированный завез новый вариант коронавируса в страну, когда возвращался из Египта через Турцию.

Источник: Bloomberg

Фото: Depositphotos

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