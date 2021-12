В Бельгии вспыхнули беспорядки из-за новых ограничений

В воскресенье, 5 декабря, в Бельгии прошли акции протеста против ужесточения карантинных ограничений из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

Тысячи жителей Брюсселя вышли на демонстрацию с плакатами к Европейскому кварталу, где находятся основные учреждения ЕС.

Среди демонстрантов были противники вакцинации, пожарные и медработники. Мирная манифестация переросла в столкновения с правоохранительными органами, когда протестующие добрались до полицейского блокпоста.

The Brussels firefighter and care worker protest before the police jumped in and shot tear gas and water at them “for their health”. pic.twitter.com/03CDZtDhJs

