В результате извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек. Еще десятки получили ожоги и ранения.

Извержение вулкана началось в субботу, 4 декабря, примерно в 14.30 по местному времени. Тогда Семеру внезапно выбросил облако пепла и дыма, заставив местных жителей убегать в панике.

Сотни людей были вынуждены искать убежища в мечетях и временных укрытиях.

Индонезийские власти установили запретную зону в радиусе пяти километров от кратера Семеру.

Известно, что вулканический пепел покрыл по меньшей мере 11 деревень в районе Лумаджанг, расположенном в провинции Восточная Ява. По словам очевидцев, вулканический пепел кое-где заслонил солнце.

Из этого района были эвакуированы более 900 человек.

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Работу спасателей усложнили едкий дым, отключение электроэнергии и сильные дожди во время извержения. По словам местных чиновников, обломки и лава, смешанные с осадками, образовали густую грязь, что мешало эвакуации.

По состоянию на данный момент известно о 13 погибших. По меньшей мере 57 человек получили ранения, в том числе сильные ожоги.

Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над островом Ява, получили предупреждение, что облако пепла поднялось на высоту около 15 километров (что превышает крейсерскую высоту для большинства самолетов). Извержение Семеру вынудило авиакомпании изменить маршруты.

Как известно, вулканический пепел, затвердевающий на холодных частях двигателей самолетов, может привести к их остановке или поломке во время полета.

Зола также ограничивает видимость в кабине пилотов и влияет на качество воздуха в салоне лайнера, из-за чего могут потребоваться кислородные маски.

По данным Консультативного центра вулканического пепла (VAAC) в Дарвине (Австралия), пепел дрейфует на юго-запад от вершины Семеру, над Индийским океаном. Специалисты центра консультируют авиакомпании по поводу опасного для полетов вулканического пепла.

Стоит отметить, что Индонезия находится в сейсмически активной зоне, называемой Тихоокеанским огненным кругом. Там периодически наблюдаются извержения вулканов и землетрясения.

Вулкан Семеру, высота которого составляет 3 676 метров, является одним из около 130 активных вулканов Индонезии.