Администрация президента США Джо Байдена не будет отправлять ни одного дипломатического или официального представителя на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году.

Об этом 6 декабря во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, дипломатический бойкот Соединенных Штатов обусловлен геноцидом, преступлениями против человечества в Синьцзяне и другими нарушениями прав человека.

Вместе с тем, ожидается, что американские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде несмотря на то, что администрация Байдена не будет направлять в Пекин ни одного официального представителя.

Чиновники администрации уже направили к властям Пекина “четкое сообщение” о своем намерении не направлять официальных представителей на соревнования.

Последние заявили, что дипломатический бойкот Олимпиады является “сенсационным и политически манипулятивным”.

