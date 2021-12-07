Администрация президента США Джо Байдена не будет отправлять ни одного дипломатического или официального представителя на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине в 2022 году.

Об этом 6 декабря во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, дипломатический бойкот Соединенных Штатов обусловлен геноцидом, преступлениями против человечества в Синьцзяне и другими нарушениями прав человека.

Вместе с тем, ожидается, что американские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде несмотря на то, что администрация Байдена не будет направлять в Пекин ни одного официального представителя.

– Спортсмены США имеют нашу абсолютную поддержку. Мы будем с ними на 100%, поддерживая их дома, – отметила Джен Псаки.

Чиновники администрации уже направили к властям Пекина “четкое сообщение” о своем намерении не направлять официальных представителей на соревнования.

Последние заявили, что дипломатический бойкот Олимпиады является “сенсационным и политически манипулятивным”.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/Hyc6c3ipzN — The White House (@WhiteHouse) December 6, 2021

Последний раз полностью бойкотировали Олимпийские игры США во время холодной войны в 1980 году. Президент Джимми Картер отказался от участия в летних Олимпийских играх в Москве. На такой же шаг пошли представители еще 64 стран.

Призывы к бойкоту Олимпийских игр в США усилились после того, как 35-летняя китайская теннисистка Пэн Шуай обвинила бывшего чиновника Китая в принуждении к интимным отношениям.

После этого правозащитные группы призвать международное сообщество бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине должны состояться с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта 2022 года.