В США в 2022 году фирмы максимально повысят зарплаты со времен Великой рецессии

Американские фирмы в 2022 году намерены повысить зарплаты максимальными темпами со времен Великой рецессии на фоне недостатка квалифицированных кадров и рекордной за три десятилетия инфляции.

Компании рассчитывают повысить оплату труда своих работников на 3,9%, показывает исследование Conference Board, причем повышение коснется как минимальных и максимальных, так и медианных зарплат.

Это может оказать дополнительное повышающее давление на потребительские цены, поскольку компании часто увеличивают цены на свою продукцию, чтобы компенсировать рост затрат на оплату труда. Такая ситуация способна спровоцировать порочный круг инфляции, который будет сложно разорвать.

Приблизительно 39% респондентов отметили, что учитывали инфляцию при принятии решения об увеличении зарплатного фонда на следующий год.

— Влияние зарплат на инфляцию и инфляции на зарплаты сейчас сильнее последних десятилетий, — сказал старший экономист Conference Board Гед Леванон.

В проведенном в ноябре опросе приняли участие 229 американских компаний из разных секторов экономики. Более половины из них имеют штат сотрудников, превышающий 10 тыс. человек. Опрос проводится ежегодно с 1998 года.

Данные Минтруда США ранее показали, что почасовая оплата труда занятых в частном секторе американцев в ноябре выросла на 4,8% в годовом исчислении. Показатель растет более чем на 4% за последние пять месяцев. Для сравнения: в допандемийном феврале 2020 года средний рост зарплат составил 3,3%.

Тем временем индекс потребительских цен в США в октябре подскочил на 6,2% год к году, максимально за три десятилетия. Опрошенные WSJ экономисты ожидают ускорения инфляции до 6,7% в ноябре. Данные об инфляции за ноябрь будут опубликованы 10 декабря.