Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует обновить дизайн банкнот евро, предварительно обсудив этот вопрос с гражданами блока. Завершение процесса ожидается в 2024 году.

— Процесс редизайна начнется с создания фокус-групп, которым будет поручено собирать мнения людей со всей еврозоны относительно возможной тематики будущих банкнот евро. Затем консультативная группа в составе одного эксперта от каждой страны еврозоны представит короткий список новых тем для дизайна. Члены консультативной группы представляют различные области, такие как история, естественные и социальные науки, изобразительное искусство и технологии, — говорится в сообщении центробанка.

По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, банкноты евро являются видимым символом того, что Европа едина, особенно во времена кризиса.

— Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более подходящими для европейцев любого возраста и происхождения, — подчеркнула Лагард.

После того как ЕЦБ проведет консультации с общественностью относительно тематики банкнот, Совет ЕЦБ примет окончательное решение.

Последнее исследование платежного отношения потребителей в еврозоне (SPACE) показало, что наличные деньги были самым популярным средством оплаты личных розничных платежей в 2019 году. Несмотря на рост безналичных платежей во время пандемии, спрос на наличные в качестве средства сбережения оставался высоким.

Европейский Союз объединяет 27 стран-членов. На территории блока проживают более 450 млн человек. Евросоюз является самым крупным торгово-экономическим блоком в мире.

Ранее Европейский центробанк сообщал, что банкноты номиналом €20 и €50 остаются наиболее привлекательными для фальшивомонетчиков.

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Источник: Европейский центральный банк