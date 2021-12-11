США начали разработку подводной лодки пятого поколения

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки получили $98 млн на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию атомной подводной лодки нового поколения, которая получила кодовое название SSN(X).

Об этом идет речь в докладе исследовательской службы Конгресса США.

АПЛ должна будет уже в начале следующего десятилетия постепенно начать замещать ударные атомные подлодки Virginia.

По имеющимся данным SSN(X) будут более подготовлены для борьбы с угрозами со стороны потенциального противника. В частности, они будут более быстроходны, бесшумны и незаметны для эхолокаторов. Кроме того, подлодки будут способны нести большее количество вооружений.

Первая АПЛ нового поколения должна быть закуплена уже в 2031 финансовом году, тогда же будет куплена еще одна Virginia. В последующие два года в строй будут введены последние четыре подлодки класса Virginia, а с 2034 будет покупаться до трех подлодок нового класса в год.

Согласно 30-летнему плану к 2048 году численность АПЛ нового поколения достигнет не менее 66 единиц, каждая из которых обойдется бюджету от $5,8 до $6,2 млрд.

На данный момент подводный флот США состоит из 19 многоцелевыми АПЛ Virginia. Первая подлодка такого класса была введена в эксплуатацию в 2004 году.

Кроме того, на вооружении также имеется три многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения типа Seawolf, а также 28 устаревшими многоцелевыми АПЛ типа Los Angeles, которые выпускались в период с 1985 по 1996 год.

Кроме того, ВМС США обладают еще 14 стратегическими подлодками типа Ohio, каждая из которых несет по 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident, и четыре подлодки типа Ohio, вооружение которых составляет по 154 крылатые ракеты Tomahawk.