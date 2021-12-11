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Пенсионеров доставали из-под завалов: торнадо в США разрушил дом престарелых

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пенсионеров доставали из-под завалов: торнадо в США разрушил дом престарелых

Торнадо в США полностью разрушило дом престарелых. Около 20 его жителей и персонал оказались под завалами.

Инцидент произошел 10 декабря в городе Монетт, штат Арканзас. Сейчас там объявлено чрезвычайное положение.

Сначала спасатели сообщили о двух погибших, однако впоследствии выяснилось, что не выжил один человек.

Еще пять пострадавших, которых достали из-под завалов дома, были госпитализированы с серьезными травмами.

На фотографиях видно, что на месте инцидента работают десятки спасателей и медиков. Отмечается, что в помощь людям прибыли волонтеры из окрестных городов.

Выступая на местном телевидении, губернатор Арканзаса Эйса Хатчинсон рассказал, что перед приходом торнадо в Монетт у местных жителей было всего 15-20 минут, чтобы защитить свои жизни, дома и имущество.

По состоянию на субботу торнадо в США фиксируют в центральной части страны, в частности, в штатах Кентукки и Иллинойс. Свои соболезнования пострадавшим выразил президент Джо Байден.

– Сегодня утром меня проинформировали о разрушительных торнадо в центральной части США. Потерять любимого человека во время такого шторма – это невероятная трагедия, – написал он на своей странице в Twitter.

Он заверил, что вместе с губернаторами будет работать над обеспечением пострадавших всем необходимым. В ближайшие дни будет проведена полная оценка ущерба от торнадо.

Источник: Kait8

Фото: Depositphotos

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