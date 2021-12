Пенсионеров доставали из-под завалов: торнадо в США разрушил дом престарелых

Торнадо в США полностью разрушило дом престарелых. Около 20 его жителей и персонал оказались под завалами.

Инцидент произошел 10 декабря в городе Монетт, штат Арканзас. Сейчас там объявлено чрезвычайное положение.

Сначала спасатели сообщили о двух погибших, однако впоследствии выяснилось, что не выжил один человек.

Еще пять пострадавших, которых достали из-под завалов дома, были госпитализированы с серьезными травмами.

На фотографиях видно, что на месте инцидента работают десятки спасателей и медиков. Отмечается, что в помощь людям прибыли волонтеры из окрестных городов.

Выступая на местном телевидении, губернатор Арканзаса Эйса Хатчинсон рассказал, что перед приходом торнадо в Монетт у местных жителей было всего 15-20 минут, чтобы защитить свои жизни, дома и имущество.

По состоянию на субботу торнадо в США фиксируют в центральной части страны, в частности, в штатах Кентукки и Иллинойс. Свои соболезнования пострадавшим выразил президент Джо Байден.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021