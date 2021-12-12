Папа Римский призвал урегулировать ситуацию возле границ Украины международным диалогом

Папа Римский Франциск призвал урегулировать ситуацию на границах Украины. Он хочет, чтобы страны решали все проблемы посредством международного диалога, а не оружия.

Об этом он заявил в молитве за Украину и ее народ. Во время выступления Папа Римский призвал преодолеть напряжение возле границ Украины с помощью международного диалога.

Его тревожит последняя статистика, что в этом году создали больше оружия, чем в прошлом году.

— Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом, — отметил Папа Римский Франциск.

Ситуация на границе Украины

Россия активно наращивает войска возле границ Украины. Ряд стран мира, среди которых Соединенные Штаты Америки и Великобритания, осудили действия Российской Федерации и призвали урегулировать ситуацию на Донбассе.

Президент США Джо Байден предупредил Россию о жестких экономических санкциях в случае вторжения в Украину. Страны Большой семерки поддержали его позицию, призвав Владимира Путина уменьшить напряжение на украинских границах.

Источник: Vatican News