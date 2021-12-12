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Папа Римский призвал урегулировать ситуацию возле границ Украины международным диалогом

Юля Захарченко редактор ленты
Папа Римський

Папа Римский Франциск призвал урегулировать ситуацию на границах Украины. Он хочет, чтобы страны решали все проблемы посредством международного диалога, а не оружия.

Об этом он заявил в молитве за Украину и ее народ. Во время выступления Папа Римский призвал преодолеть напряжение возле границ Украины с помощью международного диалога.

Его тревожит последняя статистика, что в этом году создали больше оружия, чем в прошлом году.

— Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом, — отметил Папа Римский Франциск.

Ситуация на границе Украины

Россия активно наращивает войска возле границ Украины. Ряд стран мира, среди которых Соединенные Штаты Америки и Великобритания, осудили действия Российской Федерации и призвали урегулировать ситуацию на Донбассе.

Президент США Джо Байден предупредил Россию о жестких экономических санкциях в случае вторжения в Украину. Страны Большой семерки поддержали его позицию, призвав Владимира Путина уменьшить напряжение на украинских границах.

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Источник: Vatican News

Фото: Depositphotos

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