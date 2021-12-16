Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Сенат США принял оборонный бюджет с $300 млн поддержки для Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Прапор США

Сенат США принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны. Согласно ему, Америка выделит Украине помощь на сумму $300 млн.

Всего на оборонные нужды Америка направит более $768 млрд. В законопроекте указаны положения о поддержке Украины и сдерживании агрессии Российской Федерации.

15 декабря состоялось голосование в верхней палате Конгресса США. Всего сложности 89 представителей Сената отдали свои голоса, 10 законодателей не поддержали законопроект.

На нужды Пентагона предусмотрено $740 млрд, а остальные деньги выделят на программы для поддержки оборонной политики США за рубежом.

Согласно документу, в 2022 США выделят Украине $300 млн материальной помощи для сферы обороны. Однако в законопроекте нет поправок относительно введения обязательных санкций против российского газопровода Северный поток-2, которые одобрила Палата представителей США.

Америка потратит $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, намеренную противодействовать агрессии России. В то же время документ ограничивает сотрудничество США и РФ в военной сфере — запрещено поддерживать любую деятельность, которая будет признавать украинский Крым частью другого государства.

Читайте
Зеленский сообщил, было ли давление со стороны США относительно выборов в ОРДЛО

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка