Сенат США принял оборонный бюджет с $300 млн поддержки для Украины

Сенат США принял законопроект о политике и бюджете в сфере обороны. Согласно ему, Америка выделит Украине помощь на сумму $300 млн.

Всего на оборонные нужды Америка направит более $768 млрд. В законопроекте указаны положения о поддержке Украины и сдерживании агрессии Российской Федерации.

15 декабря состоялось голосование в верхней палате Конгресса США. Всего сложности 89 представителей Сената отдали свои голоса, 10 законодателей не поддержали законопроект.

На нужды Пентагона предусмотрено $740 млрд, а остальные деньги выделят на программы для поддержки оборонной политики США за рубежом.

Согласно документу, в 2022 США выделят Украине $300 млн материальной помощи для сферы обороны. Однако в законопроекте нет поправок относительно введения обязательных санкций против российского газопровода Северный поток-2, которые одобрила Палата представителей США.

Америка потратит $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания, намеренную противодействовать агрессии России. В то же время документ ограничивает сотрудничество США и РФ в военной сфере — запрещено поддерживать любую деятельность, которая будет признавать украинский Крым частью другого государства.