Европейская народная партия (EPP), правоцентристская крупнейшая и старейшая политическая группа в Европейском парламенте, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с посланием.

Евродепутаты заявляют, что напряженность вокруг Украины нарастает с каждым днем, и что Европа едина против угрозы российской агрессии.

Член EPP Радослав Сикорский с трибуны ЕП заявил, что июльский манифест Путина основан на лжи.

Латвийский дипломат Сандра Калниете заявила, что Путин умышленно усиливает агрессию против Украины, размещая возле украинских границ 175 тысяч своих военных.

Tensions around Ukraine are escalating day-by-day as the Russian President is amassing troops at the border of Russia’s neighbour.

We have a message for Vladimir Putin: Europe stands united against your threat.

