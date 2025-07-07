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Не хочет умереть во время съемок: Майкл Дуглас завершает актерскую карьеру

Майкл Дуглас
Фото: Getty Images

Лауреат Оскара Майкл Дуглас заявил, что пока не намерен возвращаться к актерской карьере.

Выступая на Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия), 80-летний актер отметил, что “сознательно” не работал с 2022 года.

Он понял, что “должен остановиться”.

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При каких условиях Майкл Дуглас вернется в кино

По словам Дугласа, за более чем полвека в профессии он истощил себя настолько, что решил не ждать, пока “упадет мертвым на съемочной площадке”.

– Я работал почти 60 лет без серьезных пауз. Не хотел быть одним из тех, кто умирает во время съемок, — пояснил звезда.

Последняя роль актера – образ Бенджамина Франклина в сериале Franklin от Apple TV+, съемки которого состоялись в 2022 году, а премьера – в 2024-м. Несмотря на уход из актерства, Майкл Дуглас не спешит объявлять себя пенсионером.

– Я не говорю, что завершил карьеру. Если случится что-то действительно особенное, я вернусь. Но пока мне хорошо. Мне нравится смотреть, как работает моя жена, – с улыбкой добавил он, имея в виду актрису Кэтрин Зета-Джонс.

В то же время актер признался, что все еще работает над сценарием для “небольшого независимого фильма”. Еще он с юмором добавил, что за время паузы улучшил свои результаты в гольфе.

При этом Майкл Дуглас остается активным в политике. Его беспокоит состояние демократии в США, и ранее он обращался к согражданам с напоминанием, что ни о каком союзе с РФ не может быть и речи. Об этом актер заявил на фоне попыток президента США Дональда Трампа достучаться до российского диктатора Путина.

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Источник: The Guardian

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