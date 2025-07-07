Экс-беркутовцев из Севастополя будут судить за расстрелы на Майдане – ГБР

Государственное бюро расследований завершило специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты спецподразделения милиции Беркут из Севастополя и трех его подчиненных.

Военных будут судить заочно — обвинение охватывает как события Революции Достоинства, так и сотрудничество с оккупационными властями Крыма.

Дело командира севастопольского Беркута и его подчиненных

В феврале 2014 года, по указанию высшего руководства тогдашней власти, севастопольский Беркут был отправлен в Киев для разгона мирных протестов.

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17 февраля им выдали оружие и запрещенные патроны со свинцовой картечью. Уже на следующий день патроны были использованы на улице Институтской.

В результате действий силовиков погибли трое протестующих, десятки мирных были ранены.

После победы Майдана фигуранты бежали во временно оккупированный Севастополь, где перешли на сторону врага.

Они принимали активное участие в оккупации Крыма: охраняли блокпосты, задерживали журналистов и военных, передавали их российским силовикам, пытали и жестоко обращались с гражданскими.

Сейчас все четверо обвиняются в особо тяжких преступлениях: государственной измене, превышении служебных полномочий, умышленных убийствах, участии в террористическом акте, содействии оккупации, нарушении законов и обычаев войны.

Из-за пребывания на оккупированной территории следствие проводилось заочно. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Источник : ГБР

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