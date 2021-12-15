Некоторые страны Европейского Союза отказываются быстро разработать конкретные санкции и другие наказания России, если она вторгнется в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, речь идет о Германии, Франции, Италии и Испании. Сообщается, что эти страны сначала хотят сосредоточиться на разговоре с Москвой, прежде чем приступить к введению экономических мер.

В то же время, другие страны-члены утверждают, что публичная поддержка введения санкций лучше сдержит президента России Владимира Путина.

Высокопоставленные чиновники на условиях анонимности отмечают, что заметный скептицизм в некоторых европейских столицах является вызовом на фоне предупреждений Вашингтона о том, что Россия действительно готовится к серьезному нападению на Украину, а не просто использует наращивание войск как разменную монету для достижения уступок.

Ожидается, что лидеры стран-членов ЕС обсудят этот вопрос в Брюсселе во время двухдневного саммита и двусторонних встреч, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейский скептицизм

Осторожность со стороны нескольких стран ЕС также отражает тот факт, что некоторые члены блока не разделяют убеждение Вашингтона в том, что Путин может планировать вторжение, возможно уже в начале следующего года. В то же время они видят, что Путин использует наращивание войск как тактику давления.

В телефонном звонке 7 декабря президент США согласился начать обсуждение требования Путина об обязательных гарантиях безопасности, которые не позволили бы НАТО расшириться территориально на Восток или разместить там оружие, которое Москва считает “угрожающим”.

Белый дом исключил возможность уступить требованиям Москвы, после разговора с Путиным Байден побеседовал с лидерами региона. По словам высокопоставленного восточноевропейского чиновника, его комментарии помогли развеять опасения в регионе, что Вашингтон может согласиться на условия, которые могли бы поставить под угрозу безопасность там.

Возле границы Украины находятся около 100 тыс. военнослужащих, а также тысячи танков и другой техники. Bloomberg пишет, что впереди ЕС ждет долгая и тяжелая дискуссия о том, как иметь дело с Россией по поводу наращивания и любых будущих шагов.