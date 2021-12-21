США и НАТО обсудят изменение расположения войск в Европе

США и НАТО намерены обсудить изменение расположения военных в Европе. Об этом 21 декабря сообщила Карен Донфрид – помощница государственного секретаря США Энтони Блинкена.

— Это будет разговор, который мы будем иметь в контексте НАТО о том, соответствует ли расположение войск, которое мы сейчас имеем, для вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это то, что произойдет и в контексте НАТО, в контексте SACEUR (Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, — Ред.). Но сегодня у меня нет сообщений об изменении позиции военных.

Помощница главы Госдепа также прокомментировала российские проекты договоров с США и НАТО. Она отметила, что США не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится безопасность Европы.

– Скажу четко: без Европы не будет разговоров о европейской безопасности. Любой диалог с Россией должен решать беспокойство НАТО и других относительно дальнейшего угрожающего поведения России и основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности.

17 декабря Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало проекты договоров с США и НАТО. В них российская сторона требует не расширять состав НАТО, в частности не включать Украину и Грузию.

Кроме того, Москва хочет, чтобы НАТО не проводила какую-либо военную деятельность на территории Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали действия РФ. Спикер ведомства Олег Николенко отметил, что только Украина и НАТО могут решать судьбу своих отношений. Также он подчеркнул, что сейчас главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве является агрессия РФ.

Подробнее о проектах российских договоров и как на них отреагировали в США и НАТО читайте в материале.

Источник: Государственный департамент США