31 декабря в Южной Корее амнистируют бывшего президента Пак Кын Хе, отбывающую 22-летний срок заключения из-за обвинений в коррупции.

Такое решение 24 декабря объявило правительство Южной Кореи.

По словам министра юстиции Пак Бом Ке, помилование бывшего президента станет “способом объединить южнокорейцев”. Экс-президент до сих пор популярна среди сторонников главной оппозиционной и консервативной партии Сила людей.

– Мы должны перейти к новой эре и оставить боль прошлого позади, – процитировала пресс-секретарь слова президента Мун Чжэ Ин.

По ее словам, глава страны принял решение о помиловании 69-летнего экс-президента из-за ухудшения состояния ее здоровья и недавней госпитализации.

Пак Кын Хе находится в тюрьме с марта 2017 года после обвинений в злоупотреблении властью, растрате и получении взяток от таких крупных конгломератов, как Samsung и Lotte Group.

Вместе с Пак Кын Хе, по словам министра юстиции, помилуют также 3 094 заключенных.

Однако в список на амнистию не попал бывший президент Ли Мен Бак, который также отбывает тюремный срок за взяточничество и растрату.

Источник: Kyodo News