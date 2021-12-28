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Наводнение в Бразилии уже унесло жизни 18 человек

Марта Бондаренко редактор ленты
Наводнение в Бразилии уже унесло жизни 18 человек

В северо-восточном регионе Бразилии в результате сильного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 травмированы.

От наводнений пострадали почти 40 городов в штате Баия.

— Это огромная трагедия. Я не могу припомнить ничего подобного в недавней истории Баии. Это действительно ужасно, так много домов и улиц полностью находятся под водой, — сказал губернатор Руй Коста.

По данным агентства гражданской обороны и защиты штата Баия, более 35 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В воскресенье в бразильском городе Жуссиапе прорвалась плотина Дуас-Ильхас, критически подняв уровень воды в реке и затопив прилегающие районы.

Мэр Жуссиапе Эдер Агиар считает, что причиной стихии стало изменение климата.

Дамба Дуас-Ильхас была второй, прорвавшейся за два дня. Поздно в субботу прорвалась плотина в городе Итамбе, также в штате Баия.

Бразильские агентства по мониторингу метеорологии и стихийных бедствий предупреждают, что существует риск новых наводнений и оползней в штате Баия, при этом есть вероятность того, что дожди продолжатся как минимум до вторника.

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Источник: CNN

Фото: Pexels

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