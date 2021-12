В северо-восточном регионе Бразилии в результате сильного наводнения погибли по меньшей мере 18 человек и более 280 травмированы.

От наводнений пострадали почти 40 городов в штате Баия.

— Это огромная трагедия. Я не могу припомнить ничего подобного в недавней истории Баии. Это действительно ужасно, так много домов и улиц полностью находятся под водой, — сказал губернатор Руй Коста.

По данным агентства гражданской обороны и защиты штата Баия, более 35 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В воскресенье в бразильском городе Жуссиапе прорвалась плотина Дуас-Ильхас, критически подняв уровень воды в реке и затопив прилегающие районы.

Мэр Жуссиапе Эдер Агиар считает, что причиной стихии стало изменение климата.

Two dams burst in northeastern Brazil, threatening worse flooding in a rain-drenched region that has already seen thousands forced to flee their homes. https://t.co/0dOVh05esR pic.twitter.com/ru4PqyRs7g

Дамба Дуас-Ильхас была второй, прорвавшейся за два дня. Поздно в субботу прорвалась плотина в городе Итамбе, также в штате Баия.

Drone images of flooding in Brazil:The death toll from heavy rains that have battered the Brazilian state of Bahia since November rose to 18 on Sunday, amid incessant torrents that have displaced 35,000 people. pic.twitter.com/7OA0AdOYZN

— worldnews24u (@worldnews24u) December 27, 2021