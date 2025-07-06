Россияне атаковали Купянск дронами и артиллерией, трое пострадавших

Взрывы в Купянске прогремели в воскресенье, 6 июля, в 14:20 – российский FPV-дрон нанес удар по городу. Есть попадания в домовладения, взрывное ранение получила 73-летняя женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Взрывы в Купянске 6 июля: что известно

Взрывы в Купянске сегодня также прогремели около 17:10 — враг осуществил артиллерийский обстрел города. Поврежден многоквартирный дом, 56-летний мужчина получил острый шок.

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В 20:40 снова были слышны взрывы в Купянске — россияне еще раз ударили по городу. Загорелся частный дом. Взрывное ранение и акубаротравму получила женщина 67 лет, ее госпитализировали.

Сейчас выясняется, какой именно вид оружия применили оккупанты.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области открыто досудебное расследование по военным преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харковская областная прокуратура

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