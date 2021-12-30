Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был доставлен из госпиталя в тюрьму в городе Рустави.

Из военного госпиталя в городе Гори был вывезен в ночь с 29 на 30 декабря. Информацию о переводе Саакашвили Пенитенциарная служба пока не получала.

Как сообщили местные СМИ, у Руставской тюрьмы собираются сторонники Саакашвили. К месту происшествия подъехали несколько автобусов со стражами порядка и машина с водометом.

По информации главреда газеты Хроника плюс Элисо Киладзе, Саакашвили вывезли из госпиталя против его воли, в наручниках.

— Везли Саакашвили не по центральной автотрассе Гори — Тбилиси, а по объездным дорогам, — сказала Киладзе в комментарии телеканала Мтавари архи.

Нардеп Елизавета Ясько на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что Саакашвили “силой похитили из госпиталя в Горе”. Она также добавила, что нет никакой информации о его состоянии.

Ранее она сообщала, что руководство больницы разрешило украинскому консулу зайти к Саакашвили. Она подчеркнула, что состояние экс-президента Грузии “критическое, он практически все время лежит, имеет неврологические нападения, медицинской помощи он не получает”.

Гражданин Украины и третий президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года. Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.

В тюрьме он объявил голодовку. 8 ноября его перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. Впоследствии, 20 ноября – в военный госпиталь в Гори.

Источник: Рустави 2