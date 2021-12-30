В штате Айова, в США, арестовали вооруженного мужчину, который заявлял правоохранителям, что “сделает все необходимое”, чтобы убить правительственных лидеров.

В его списке были президент Соединенных Штатов Джо Байден, 44-й президент США Барак Обама, главный медицинский советник, доктор Энтони Фаучи и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Вооруженным мужчиной оказался 25-летний работник супермаркета в Калифорнии Куачуа Брийон Сюн. В настоящее время он находится в тюрьме округа Поттаваттами в Каунсил-Блаффс.

Его арестовали 21 декабря в округе Касс. Агент Секретной службы Джастин Ларссон сообщил, что во время обысков у мужчины обнаружили винтовку AR-15, боеприпасы, заряженные магазины, бронежилеты и медицинские аптечки.

По данным шерифа, Сюн 18 декабря выехал из своего дома вблизи Сакраменто, в Калифорнии, “с намерением ехать прямо в Белый дом”, чтобы убить находящихся у власти людей. Мужчина использовал программу для карт на своем телефоне, где установил место назначения поездки Белый дом.

В разговоре со следователями Сюн сказал, что не собирался возвращаться в Калифорнию, потому что готов умереть в борьбе со “злыми демонами в Белом доме”.

Источник: NBC News