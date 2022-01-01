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Факты / Мир / Мировые новости

США будут пользоваться МКС до 2030 года

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
NASA

В пятницу, 31 декабря, правительство Соединенных Штатов Америки продлило соглашение относительно использования Международной космической станции до 2030 года.

Соответствующее заявление сделал администратор Национального управления по аэронавтике и исследование космического пространства Билл Нельсон.

По его словам, МКС является маяком для сотрудничества между разными странами мира в научной сфере.

— За 20 лет при помощи нее было создано огромное множество научных, образовательных, технологических разработок на пользу человечества, – подчеркнул Нельсон.

Он также добавил, что весьма благодарен администрации США, во главе которой стоят Джо Байден и Камала Харрис, за продление работы МКС до конца текущего десятилетия.

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Напомним, перед Рождеством NASA отправило на МКС подарки и еду для праздничного стола.

Кроме того, среди груза было научное оборудование, которое необходимо космонавтам для продолжения своей деятельности.

Запуск ракеты, традиционно, состоялся в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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