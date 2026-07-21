В ночь на 21 июля (с 18:00 20 июля) российский враг атаковал территорию Украины 58 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами Бандероль и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украине

Россияне запускали дроны из Курска, Орла, оккупированного Донецка и населенного пункта Гвардейское в Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 46 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание восьми ударных БПЛА на семи локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются враждебные БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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