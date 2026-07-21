Внутри были взрывчатые элементы: на побережье Турции обнаружили ударный дрон
- В Турции на берег вынесло фрагменты беспилотника, внутри которого спецподразделение обнаружило взрывчатые материалы.
- Опасную находку между пляжами Карабурун и Орманлы пришлось обезвредить контролируемым подрывом, после того как территорию оцепили силовики.
На побережье Стамбула обнаружили обломки предполагаемого дрона-камикадзе со взрывчаткой. Опасный объект обезвредили путем контролируемого подрыва.
Беспилотный летательный аппарат обнаружили на побережье Стамбула
Подозрительные обломки заметили местные жители на береговой линии между пляжами Арнавуткей-Карабурун и Чаталджа-Орманли. Они сообщили о находке правоохранителям, пишет турецкое международное информационное агентство IHA.
После предварительного осмотра специалисты допустили, что на берег вынесло фрагменты ударного беспилотника. На место прибыли подразделения береговой охраны Мраморного моря и Босфора, а также группа подводной обороны.
В ходе технического обследования спецподразделение SAS обнаружило внутри объекта взрывчатые материалы. Территорию оцепили, после чего обломки безопасно взорвали.
Напомним, что в июне на одном из турецких пляжей уже находили неизвестный беспилотник, вынесший морем на берег. После осмотра его отправили в Анкару на экспертизу.