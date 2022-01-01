В воскресенье президент США Джо Байден должен поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сообщению Белого дома, лидеры двух стран обсудят запланированные на 10 января переговоры между Байденом и Путиным.

— Администрация Байдена проделала заслуживающую доверия работу по подготовке к переговорам, но самое тяжелое испытание еще впереди, потому что Путин будет продолжать прибегать к угрозам и балансировать на грани войны, — сказал Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше, который был главным советником по Восточной Европе президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона.

Во время телефонных переговоров между Байденом и Путиным, президент США в очередной раз отметил, что готов ввести санкции в отношении России в ответ на ее возможное вторжение в Украину. В Кремле предостерегли от совершения “колоссальной ошибки”.

Если Запад продолжит агрессивный курс, России придется принять все необходимые меры для поддержания стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности, — ранее сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

После звонка Байдена и Путина группа из 24 бывших чиновников национальной безопасности США и экспертов по России опубликовала заявление, в котором призвала Байдена немедленно и публично изложить санкции, с которыми столкнется Россия.

Заявление подписали несколько бывших послов США, в том числе Фрид, посланники России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также послы Украины Стивен Пайфер и Джон Хербст.

— Мы считаем, что Соединенным Штатам следует, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчет Кремля, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации, — говорится в заявлении группы.

Бывшие послы отмечают важность того, что в идеале план санкций следует сообщить в Москву, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара.