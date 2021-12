Байден зателефонує Зеленському 2 січня – AP

У неділю, 2 січня, відбудуться переговори Джо Байдена та Володимира Зеленського. Американський лідер зателефонує президенту України.

Про це повідомив у Twitter журналіст Associated Press.

WH says Biden will speak w Ukraine’s leader on Sunday to reaffirm US support for Ukraine’s sovereignty/territorial integrity, discuss Russia’s military build-up on Ukraine’s borders, and review preparations for upcoming diplomatic engagements to help de-escalate regional tension.

— darlene superville (@dsupervilleap) December 31, 2021