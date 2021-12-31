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Байден зателефонує Зеленському 2 січня – AP

Валентина Летяк редакторка стрічки
Володимир Зеленський_Джо Байден

У неділю, 2 січня, відбудуться переговори Джо Байдена та Володимира Зеленського. Американський лідер зателефонує президенту України.

Про це повідомив у Twitter журналіст Associated Press.

– Байден поговорить з лідером України в неділю, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військових сил на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації напруженості в регіоні, – написав він.

 

30 грудня у Білому домі повідомили, що незабаром можлива розмова президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Згодом прес-секретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що лідери дійсно можуть провести нові перемовини вже найближчим часом.

За його словами, розмова може відбутися після переговорів американського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися у четвер.

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