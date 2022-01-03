Российские самолеты возобновили бомбардировки Идлиба

Самолеты военно-космических сил Российской Федерации провели бомбардировки позиций повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
Бомбежки проходили в воскресенье 2 января.
Бомбы были сброшены сразу на несколько городов, а также водонасосную станцию, которая обслуживает город Идлиб, население которого составляет более миллиона человек.
В городской службе водоснабжения сообщили, что станция была полностью выведена из строя.
Кроме того, вследствие ударов, нанесенных за двадцать четыре часа, пострадали животноводческие и птицеводческие фермы, расположенные неподалеку от пограничного перехода с Турцией Баб-эль-Хава.
Также были атакованы деревни возле Джебель-эз-Завия в южной части провинции Идлиб.