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Российские самолеты возобновили бомбардировки Идлиба

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Российские самолеты возобновили бомбардировки Идлиба

Самолеты военно-космических сил Российской Федерации провели бомбардировки позиций повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Бомбежки проходили в воскресенье 2 января.

Бомбы были сброшены сразу на несколько городов, а также водонасосную станцию, которая обслуживает город Идлиб, население которого составляет более миллиона человек.

В городской службе водоснабжения сообщили, что станция была полностью выведена из строя.

Кроме того, вследствие ударов, нанесенных за двадцать четыре часа, пострадали животноводческие и птицеводческие фермы, расположенные неподалеку от пограничного перехода с Турцией Баб-эль-Хава.

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Также были атакованы деревни возле Джебель-эз-Завия в южной части провинции Идлиб.

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