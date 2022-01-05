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Протесты в Казахстане переросли в столкновение с силовиками – сотни задержанных

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
протести в Казахстані

В некоторых городах Казахстана протесты переросли в столкновение с силовиками, в том числе в Кызылорде, Астане, Атырау.

 

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Публикация от Кызылорда / ???????????????????????????????????? (@kyzylordatoday)

СМИ сообщают, что людей, которые выходят на протесты в разных городах страны, задерживают. Серия задержаний прокатилась по Алматы, Шимкенте и Нур-Султану во вторник, 4 января.

Количество арестованных идет на сотни, однако казахстанское МВД и местные департаменты полиции не дают комментариев.

В Алматы силовики применили против протестующих светошумные гранаты и слезоточивый газ.

В сети также появились кадры из Алматы, на которых полицейские автомобили охвачены огнем. Очевидцы сообщают, что одна из машин взорвалась после того, как ее разбили митингующие.

Столкновения с полицией также произошли в Атырау, где протестующим удалось прорваться к центральной площади.

Митингующие на многих опубликованных видеокадрах скандируют Шал, кет! (Дед, уходи!). Этот лозунг также звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием отставки бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

Корреспонденты Медиазоны сообщают, что в Казахстане без помощи VPN не работают мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

Протесты в Казахстане длятся с 1 января 2022 года. Причиной стало повышение с начала года цен на сжиженный нефтяной газ – с 60 до 120 тенге за литр. То есть горючее подорожало вдвое.

Источник: Mediazona

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