В некоторых городах Казахстана протесты переросли в столкновение с силовиками, в том числе в Кызылорде, Астане, Атырау.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кызылорда / ???????????????????????????????????? (@kyzylordatoday)

СМИ сообщают, что людей, которые выходят на протесты в разных городах страны, задерживают. Серия задержаний прокатилась по Алматы, Шимкенте и Нур-Султану во вторник, 4 января.

Количество арестованных идет на сотни, однако казахстанское МВД и местные департаменты полиции не дают комментариев.

В Алматы силовики применили против протестующих светошумные гранаты и слезоточивый газ.

В Алматы полетели светошумовые гранаты!!! pic.twitter.com/C8YP3qGltL — ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) January 4, 2022

В сети также появились кадры из Алматы, на которых полицейские автомобили охвачены огнем. Очевидцы сообщают, что одна из машин взорвалась после того, как ее разбили митингующие.

Горящие полицейские машины в Алматы. Онлайн The Insider: https://t.co/txQAoKW5yk pic.twitter.com/L4GvpEF6xc — The Insider (@the_ins_ru) January 4, 2022

Столкновения с полицией также произошли в Атырау, где протестующим удалось прорваться к центральной площади.

Митингующие на многих опубликованных видеокадрах скандируют Шал, кет! (Дед, уходи!). Этот лозунг также звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием отставки бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.

Тем временем в Казахстане казахи дают отпор силовикам, окружают административные здания, протестуют и скандируют “Шал, кет!” (Старик, уходи!). pic.twitter.com/WzMIYHUphU — 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

Корреспонденты Медиазоны сообщают, что в Казахстане без помощи VPN не работают мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.

Протесты в Казахстане длятся с 1 января 2022 года. Причиной стало повышение с начала года цен на сжиженный нефтяной газ – с 60 до 120 тенге за литр. То есть горючее подорожало вдвое.

Источник: Mediazona