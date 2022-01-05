В некоторых городах Казахстана протесты переросли в столкновение с силовиками, в том числе в Кызылорде, Астане, Атырау.
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СМИ сообщают, что людей, которые выходят на протесты в разных городах страны, задерживают. Серия задержаний прокатилась по Алматы, Шимкенте и Нур-Султану во вторник, 4 января.
Количество арестованных идет на сотни, однако казахстанское МВД и местные департаменты полиции не дают комментариев.
В Алматы силовики применили против протестующих светошумные гранаты и слезоточивый газ.
В Алматы полетели светошумовые гранаты!!! pic.twitter.com/C8YP3qGltL
— ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) January 4, 2022
В сети также появились кадры из Алматы, на которых полицейские автомобили охвачены огнем. Очевидцы сообщают, что одна из машин взорвалась после того, как ее разбили митингующие.
Горящие полицейские машины в Алматы. Онлайн The Insider: https://t.co/txQAoKW5yk pic.twitter.com/L4GvpEF6xc
— The Insider (@the_ins_ru) January 4, 2022
Столкновения с полицией также произошли в Атырау, где протестующим удалось прорваться к центральной площади.
Митингующие на многих опубликованных видеокадрах скандируют Шал, кет! (Дед, уходи!). Этот лозунг также звучит на многих протестных акциях, участники которых выступают с требованием отставки бывшего президента Нурсултана Назарбаева из политики.
Тем временем в Казахстане казахи дают отпор силовикам, окружают административные здания, протестуют и скандируют “Шал, кет!” (Старик, уходи!). pic.twitter.com/WzMIYHUphU
— 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022
Корреспонденты Медиазоны сообщают, что в Казахстане без помощи VPN не работают мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal.
Протесты в Казахстане длятся с 1 января 2022 года. Причиной стало повышение с начала года цен на сжиженный нефтяной газ – с 60 до 120 тенге за литр. То есть горючее подорожало вдвое.
Источник: Mediazona